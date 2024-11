Carrefour: Senador do Pará defende 'reciprocidade ambiental' e critica hipocrisia

Um projeto de lei ganhou força no senado após o Carrefour impor barreiras comerciais na importação de carne bovina. A proposta é de autoria do senador Zequinha Marinho (PODEMOS-PA) e exige reciprocidade ambiental entre o Mercosul e a União Europeia (UE).

O texto foi elaborado em um contexto de negociações de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Desde 1999, o bloco formado por Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela (que está suspensa), tenta, desde 1999, estabelecer um acordo com a UE para reduzir a cobrança de taxas de importação de bens e serviços mutuamente.

“Se os franceses quiserem mesmo cooperar com a preservação do meio ambiente, que criem uma área de reserva legal, bloqueando 20% a 80% da propriedade privada, a exemplo do que é feito no Brasil. Não é a preocupação com o meio ambiente, mas com a competitividade econômica”, disse o senador ao Poder 360.

Se aprovado e ratificado, o acordo prevê mudanças significativas nas tarifas comerciais entre a União Europeia e o Mercosul. A União Europeia deverá eliminar, em até 10 anos, as tarifas aplicadas a 92% das importações provenientes do bloco sul-americano. Por outro lado, o Mercosul terá de zerar as tarifas sobre 72% das importações de produtos europeus no mesmo período, chegando a 91% em 15 anos.

Para o setor agrícola, o acordo estipula que 81,8% das exportações agrícolas do Mercosul para a União Europeia terão tarifas eliminadas em 10 anos, enquanto 67,4% dos produtos agrícolas comprados pelo bloco sul-americano também ficarão isentos de tarifas no mesmo prazo.

Além disso, foram estabelecidas cotas específicas para produtos sensíveis, incluindo:

Frango : 180 mil toneladas anuais adicionais;

: 180 mil toneladas anuais adicionais; Açúcar : 180 mil toneladas;

: 180 mil toneladas; Etanol : 450 mil toneladas para uso industrial e 200 mil toneladas para uso geral;

: 450 mil toneladas para uso industrial e 200 mil toneladas para uso geral; Carne bovina: 99 mil toneladas.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)