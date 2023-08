Senador Ciro Nogueira é internado para retirada de tumor na coluna

INVESTIGAÇÃO

Polícia Federal quebra senha de celulares de Wassef e pai de Mauro Cid para iniciar perícia

PF conseguiu quebrar as senhas dos aparelhos celulares do ex-advogado de Jair Bolsonaro (PL) Frederick Wassef e do general Mauro Lourena Cid, pai de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente.