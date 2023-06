Senado aprova MP que organiza ministério do governo Lula; veja como votaram os senadores do Pará

Foi aprovado no início da tarde desta quinta-feira (1º), no Senado, pelo placar de 51 votos a favor e 19 contrários, a Medida Provisória nº 1154, que organiza os ministérios do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os três senadores do Pará - Zequinha Marinho, Jader Barbalho (MDB) e Beto Faro (PT), votaram "sim", pela aprovação da MP. Nesta quarta-feira (31), Zequinha, que era do PL, principal partido da oposição, anunciou sua filiação ao Podemos, que orientou sua bancada a votar "sim".

O texto já havia sido aprovado nesta quarta-feira, na Câmara dos Deputados, com 337 votos favoráveis e 125 contrários. Dos 17 deputados do Pará, apenas Éder Mauro, Delegado Caveira e Joaquim Passarinho votaram "não" - os três são do PL. Júnior Ferrari (PSD) e Olival Marques (MDB) estavam ausentes na votação. Os demais parlamentares paraenses votaram pela aprovação.

A matéria precisava ser aprovada pelo Senado nesta quinta-feira para não perder o efeito. Se isso ocorresse, a estrutura ministerial do Poder Executivo voltaria a ser como era no governo anterior, saindo de 37 ministérios para os 23.

"Fiquei surpreso com a forma como trataram a votação de ontem (quarta-feira, na Câmara). Muita gente na imprensa passou a ideia que o governo estava destruído. Quando passou a votação, falaram sobre a vitória do governo. A política não é uma ciência exata. Muda de acordo com o comportamento dos partidos. E foi isso que aconteceu ontem, e acontecerá em outras votações, porque somos um governo que respeita o Congresso Nacional", disse Lula, nesta quinta-feira.