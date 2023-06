Câmara aprova MP dos Ministérios por 337 votos a 125

A Câmara aprovou, nesta noite de quarta-feira (31), a Medida Provisória que reorganizou ministérios do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A votação começou por volta das 21h, e a decisão de 337 votos contra 125 assegura a nova reestrutura da Esplanada, agora, com 37 Ministérios.

A MP foi alvo de intensa negociação entre governo e Congresso, e ela precisava ser votada até esta quinta-feira (1º) para não perder a validade. O texto criou ministérios, como o dos Povos Indígenas, e reorganiza as funções entre as pastas.

Na tarde desta quarta-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que havia um clima de 'insatisfação generalizada' na Casa e indicou que o governo poderia não ter votos suficientes para aprovar MP. Segundo Lira, os deputados estavam insatisfeitos com a lentidão na liberação de emendas parlamentares e de cargos no governo.

Nos bastidores da Câmara, circularam informações de que o próprio presidente Lula entrou pessoalmente na articulação nesta quarta e se movimentou pela aprovação da medida.

Veja os ministérios criados no governo Lula

Cultura;

Relações institucionais, ganhou status de ministério;

Igualdade Racial;

Gestão e Inovação em Serviços Públicos;

Transportes;

Povos Indígenas;

Previdência Social;

Portos e Aeroportos;

Planejamento;

Pesca e Aquicultura;

Mulheres;

Direitos Humanos e Cidadania;

Cidades;

Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços;

Esporte;

Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome;

Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar;

Secretaria de Comunicação Social, que ganhou status de ministério.