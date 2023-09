Seminário na 8ª Região da Justiça do Trabalho aborda direitos humanos e vulnerabilidades na Amazônia

A 8ª Região da Justiça do Trabalho, que tem jurisdição sobre os estados do Pará e do Amapá, realiza nos dias 14 e 15 de setembro (quinta e sexta-feira), por meio da Escola Judicial do TRT-8, o Seminário sobre Direitos Humanos e Vulnerabilidades na Amazônia, um evento que visa a reunir diversos segmentos sociais para discutir as múltiplas facetas das vulnerabilidades na região amazônica.

O evento é aberto ao público e terá início às 8h30 no auditório da Escola Judicial (Ejud) do TRT-8. Aqueles que desejam participar do seminário devem fazer uma inscrição prévia por meio de um formulário. Os participantes têm a opção de comparecer pessoalmente ou acompanhar o evento ao vivo por meio do canal do YouTube do TRT-8.

O seminário contará com a participação não apenas de autoridades do direito do trabalho, mas também de pesquisadores, imigrantes, ativistas e líderes de diversas organizações da sociedade.

Acesso à Justiça para a população em situação de rua

Entre os tópicos que serão debatidos, destacam-se a luta pelos direitos das pessoas refugiadas e imigrantes, o acesso à Justiça para a população em situação de rua e as questões relacionadas à empregabilidade da comunidade LGBTQIA+. Acesse aqui a programação completa.

O seminário organizado pela Ejud8 acontecerá nos dois dias, iniciando sempre às 8h30, e abordará uma série de painéis e palestras que abrangem temas de grande relevância para a sociedade.

Serviço

Data: 14 e 15/9/2023

Local: Auditório da Escola Judicial do TRT da 8ª Região, 12º andar do Fórum Trabalhista de Belém - Tv. Dom Pedro I, nº 698 - Umarizal, Belém