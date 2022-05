Semas realiza debate sobre os 10 anos do Código Florestal no Pará

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) promoverá nesta terça-feira (24) uma mesa de debates em alusão aos 10 anos do Código Florestal no Pará.

Participarão do debate Rodolpho Zahluth Bastos, secretário adjunto de Gestão e Regularidade Ambiental da Semas; Jaine Cubas, do Serviço Florestal Brasileiro (SBF); Herena Melo, do Ministério Público do Pará (MPPA); Gabriela Savian, do IPAM; Luís Antônio de Brito, da OAB-PA e Francisco Fonseca, da ONG The Nature Conservancy (TNC). A finalidade é apresentar resultados, avanços e desafios na implementação do Código Florestal no estado ao longo da última década.

O evento ocorrerá no espaço de acolhimento do Parque Estadual do Utinga, na avenida João Paulo II, no bairro do Curió-Utinga, Belém, de 8h ao meio-dia.