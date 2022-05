Semas abre visitação a lotes do Feirão de Produtos Apreendidos

A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas) abriu nesta quinta-feira (19) a visitação pública aos lotes de material que serão leiloados durante o I Grande Feirão de Produtos Apreendidos do órgão, que será promovido a partir do próximo dia 23 até dia 28. O material que será disponibilizado para as negociações foi confiscado durante operações de fiscalização e apreensão realizadas pela secretaria.

Os interessados em participar do leilão poderão verificar pessoalmente o material até esta sexta-feira (20), das 9h às 13h, no galpão de bens apreendidos da Semas, localizado na rua Monsenhor José Maria Azevedo, nº 467, no bairro da Campina, em Icoaraci. O certame será presencial, no período de 23 a 28 de maio, no mesmo local de visitação, das 9h30 às 15h.

A engenheira agrônoma Ingrid Borges tem o plano de construir uma pequena pousada, junto com seu marido, no município de Barcarena, e viu no feirão da Semas uma boa oportunidade para conseguir material de construção a preço mais baixo do que normalmente encontra no mercado. Ela esteve no primeiro dia de visitação para verificar o estado de diversos tipos de madeira serrada. "Eu estou achando esses lotes de muita qualidade, é uma oportunidade muito boa para as pessoas, para a comunidade civil aproveitar para fazer construções. No caso, eu, de construção alternativa. A minha ideia é fazer uma construção alternativa e de baixo custo principalmente. E com materiais que tenham disponíveis na região. Pretendo fazer esta construção na zona rural do município de Barcarena, uma pequena pousada, junto com meu marido. Por eu ser engenheira agrônoma, tenho muita proximidade com comunidades rurais e a nossa ideia é criar um modelo de construção alternativa para ser replicado em comunidades rurais. Com modelos adequados para a região", afirma.