Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Segurança pública piorou para 45,8% sob governo Lula, mostra pesquisa

De acordo com o levantamento, entre os que acham que a situação da segurança piorou no governo Lula, 49,6% são homens e 51,5% se dizem de religião evangélica

Estadão Conteúdo
fonte

A sondagem foi realizada entre os dias 21 e 24 de outubro, antes da operação policial realizada no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 28 (Fernando Frazão/Agência Brasil)

A segurança pública piorou durante o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para 45,8% dos brasileiros, segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira, 29. De acordo com a pesquisa, 17,2% acreditam que houve melhora e 33,9% que não houve mudança. Outros 3,1% não souberam responder.

A sondagem foi realizada entre os dias 21 e 24 de outubro, antes da operação policial realizada no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 28. A ação matou mais de cem pessoas e se tornou a mais letal da história do Estado.

O instituto Paraná Pesquisas ouviu 2.020 eleitores em 162 municípios dos 26 Estados e do Distrito Federal. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais, com nível de confiança de 95%.

De acordo com o levantamento, entre os que acham que a situação da segurança piorou no governo Lula, 49,6% são homens e 51,5% se dizem de religião evangélica. Quanto à distribuição geográfica, 53,8% estão na região Sudeste e 47,5% na região Sul, enquanto 39,9% moram no Nordeste e 44,7% nas regiões Centro-Oeste e Norte.

A pesquisa também sondou a opinião pública sobre outras áreas: situação dos mais pobres; da sua situação financeira e de sua família; e da educação e saúde públicas.

Em relação à situação das pessoas em situação mais vulnerável, 38,1% dizem que houve melhora, 31,3% apontam piora e 27,3% avaliam que tudo permanece igual. Outros 3,3% não sabem ou não opinaram.

Na percepção de sua própria situação financeira, 40% dos entrevistados dizem não ter notado mudanças, 27,9% relatam piora e 27,8% afirmam ter melhorado. Enquanto 2,6% não sabem ou não opinaram.

Na educação, 34,3% consideram que o ensino público piorou, 29,1% enxergam avanços e 32,5% não veem diferença. Outros 4,1% não souberam ou não responderam.

Quanto à saúde, 33,5% afirmam que o cenário piorou, 26,3% dizem que melhorou e 36,7% avaliam que segue igual. Já 3,4% não sabem ou não opinaram.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

SEGURANÇA PÚBLICA/PARANÁ PESQUISA/GOVERNO LULA/AVALIAÇÃO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

STF adia conclusão de julgamento sobre nepotismo em cargos políticos a pedido de Fux

29.10.25 20h23

Alcolumbre defende reconhecimento facial e reformulação de segurança do Congresso

29.10.25 20h12

Assessores de Lula defendem GLO mesmo sem pedido de intervenção de Cláudio Castro

29.10.25 20h08

Justiça eleitoral

MPF define o novo Procurador Regional Eleitoral do Pará para o biênio

Próxima eleição já estará nas mãos dos novos indicados, entenda

29.10.25 18h32

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

política

Moraes pede ajuda dos EUA para intimar Paulo Figueiredo no processo do golpe

Ministro entendeu ser necessário o envio de um pedido formal às autoridades norte-americanas

23.10.25 17h13

POLÍTICA

Bolsonaro condenado: STF publica decisão e dá prazo para recurso da defesa

O acórdão tem, aproximadamente, duas mil páginas e a defesa do ex-presidente tem até cinco dias para apresentar embargos de declaração

22.10.25 8h35

NOVA SENTENÇA

TRE mantém condenação e inelegibilidade de Wlad Costa por violência política de gênero e extorsão

O recurso da defesa do ex-deputado foi negado nesta quarta-feira, 22

24.10.25 14h53

encontro

Trump se reúne com Lula, diz que pode avançar rápido sobre rever tarifaço e fala em acordos

Questionado no início se poderia rever o tarifaço sobre o Brasil ainda neste domingo, Trump disse que estavam abertos a "avançar rápido" nesta discussão.

26.10.25 8h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda