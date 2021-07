Secom: Bolsonaro retira sonda; início de alimentação está previsto para amanhã

A Secretaria Especial de Comunicação do Planalto (Secom) informou em nota que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) retirou a sonda nasogástrica e deve começar a se alimentar normalmente a partir de amanhã. Embora ainda não haja previsão de alta, ele manteve "evolução clínica satisfatória".

Hoje, em entrevista à RedeTV! ao lado de Bolsonaro no quarto do hospital Vila Nova Star, em São Paulo, o médico Antônio Luiz Macedo, responsável pelo tratamento do presidente, afastou a possibilidade, "em princípio", de uma nova intervenção cirúrgica.

Responsável por atender Bolsonaro em procedimentos cirúrgicos desde a facada sofrida pelo presidente durante a campanha eleitoral, Macedo disse que a obstrução intestinal se deve a complicações posteriores ao atentado de setembro de 2018, que provocou múltiplas perfurações no órgão e uma série de operações. Segundo o médico, o funcionamento do intestino do presidente melhorou desde ontem e o abdome está menos inchado.

Já Bolsonaro afirmou que a "chance de cirurgia está bastante afastada", e, indagado sobre previsão de alta, respondeu: "Talvez amanhã".

Bolsonaro está internado desde a noite de ontem no hospital da capital paulista. Na quarta-feira, o presidente deu entrada na madrugada no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, onde fez exames que constataram obstrução intestinal.