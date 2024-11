Sávio Barreto é eleito presidente da OAB Pará para triênio 2025-2027

O processo de apuração para a eleição da presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Pará (OAB-Pará), ainda não foi concluído. No entanto, matematicamente, Sávio Barreto já está eleito, tendo Brenda Araújo como vice-presidente. Com os votos apurados até o momento, incluindo Belém e as subsedes do interior, o resultado do pleito, realizado na noite desta segunda-feira (18/11), não pode mais ser revertido.

A apuração continua na Grande Loja Maçônica de Belém, localizada no bairro do Marco, e a totalização dos votos deve ser finalizada nas próximas horas.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Eleição na OAB busca reduzir desigualdade de gênero e raça]]

A apuração continua na Grande Loja Maçônica de Belém, localizada no bairro do Marco, e a totalização dos votos deve ser finalizada nas próximas horas.

Sávio Barreto está disputando o pleito pela chapa "Renova OAB", derrotando a chapa “Inclusão, União e Independência” cuja liderança era de Eduardo Imbiriba com a vice, Cristina Lourenço.



*Reportagem em atualização.