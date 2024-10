Ronnie Lessa e Élcio Queiroz são condenados por matar Marielle Franco e Anderson Gomes

Seis anos depois do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL), e após uma série de investigações, os ex-policiais Ronnie Lessa e Élcio Queiroz foram condenados, nesta quinta-feira (31/10). Eles também respondem pela morte do motorista Anderson Gomes, em março de 2018, no Rio de Janeiro. Lessa pegou 78 anos e 9 meses, Queiroz foi condenado a 59 anos e 8 meses.

O julgamento começou na quarta-feira (30/10) e o veredito foi proferido pelo 4º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. As penas foram anunciadas pela juíza Lúcia Glioche, que preside o julgamento.

A pena estabelecida pelo tribunal só será aplicada para o caso de descumprimento do acordo de colaboração premiada que ambos assinaram. A rescisão da delação ocorre em casos como identificação de alguma mentira, omissão ou cometimento de novo crime.

Acordo de delação premiada

O promotor Eduardo Martins informou que o acordo de delação premiada feita pelos ex-policiais é bastante rígido. "É talvez um dos mais rígidos feitos no Brasil", disse ele.

Conforme Martins explicou aos jurados, a pena a ser imposta pelo Tribunal do Júri é importante para o caso de algum dos colaboradores descumprir o acordo. Se a delação é desfeita, a pena aplicada é a definida nos julgamentos, sendo o caso Marielle o principal.

"Se eles omitiram, se mentiram, se voltarem a cometer outro crime... [...] Se faltando um mês, praticarem uma infração mínima, se dirigirem alcoolizados, vão cumprir a pena inteira que os senhores reconhecerem e a juíza fixar. Têm que cumprir a pena sem cumprir falta grave. Não vão poder tentar fugir do presídio, agredir um agente penitenciário. Se isso acontece, ele volta para cumprir os 30 anos fechados", disse o promotor.

Os dois réus participaram do júri por videoconferência. O juiz pediu inclusive que apenas os envolvidos diretamente com o julgamento comparecessem ao plenário.

Onde estão Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz

Ronnie Lessa está preso no Complexo Penitenciário de Tremembé, em São Paulo, e Queiroz, no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. Os dois firmaram acordo de delação e confessaram o crime. Queiroz confessou ter dirigido o carro para que o ex-PM Lessa desse os tiros que mataram Marielle e Anderson.

Lessa também apontou o deputado federal Chiquinho Brazão e o conselheiro do TCE-RJ Domingos Brazão como os mandantes do crime. Os dois estão presos, assim como o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, acusado de ajudar os irmãos a planejar o crime.

Os três respondem a ação penal no Supremo Tribunal Federal (STF), que está na reta final da instrução.