Romário manda ministro da Educação tomar ‘vergonha na cara’

O senador Romário (PL-RJ) respondeu ao ministro da Educação Milton Ribeiro, sobre uma frase de Ribeiro sobre crianças com deficiência, e os dois acabaram em uma discussão no Twitter. As informações foram divulgadas pelo Extra.

Romário criticou o ministro por uma frase dita em uma entrevista à TV Brasil no dia 9 de agosto. Ribeiro afirmou que crianças com deficiência "atrapalham, entre aspas" o aprendizado dos demais alunos na sala de aula, pois “a professora não tinha equipe, não tinha conhecimento para dar a ela atenção especial”.

O senador tem uma filha tem Síndrome de Down, e não gostou do posicionamento de Ribeiro. Romário disse que "somente uma pessoa privada de inteligência, aqueles que chamamos de imbecil, podem soltar uma frase como essa. Eles existem aos montes, mas não esperamos que estes ocupem o lugar de ministro da Educação de um país". E que “a diversidade em sala de aula não atrapalha, porque ninguém que busque o conhecimento atrapalha. Pessoas com deficiência em sala de aula estão, com a sua presença, também contribuindo para uma importante lição, a de que somos diversos e que não podemos deixar ninguém pra trás".

Ribeiro, em resposta à postagem, disse que a frase havia sido "tirada do contexto" e que "é muito deselegante quando um representante do parlamento se dirige desta maneira a um ministro de estado".

A discussão começou na segunda-feira, 16, e, nesta terça, 17, Romário enviou uma mensagem ao chefe da pasta de Educação: "deselegância, imbecilidade e idiotice é o que o Sr. vem fazendo com a educação do nosso País. Toma vergonha na cara".

Romário afirma que print é verdadeiro (Reprodução)

Um internauta disse que o print de Romário, com o ministro escrevendo dirige com “j” parecia falso. Romário garantiu que não.