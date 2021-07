Representante comercial da Davati, Cristiano Carvalho admite na CPI ter recebido auxílio emergencial

Principal elo entre a Davati Medical Supply e o Ministério da Saúde, Cristiano Alberto Hossri Carvalho admitiu ter recebido parcelas do auxílio emergencial do governo federal em 2020, fato que já havia sido divulgado por veículos de imprensa. Durante o depoimento desta quinta-feira, questionado sobre o assunto, ele argumentou que, durante a pandemia, teve dificuldade de arcar com contas e uma "colega de dia e dia" o cadastrou para recebimento do benefício. As informações são do Jornal de Brasília.

“Eu tenho experiência em vendas há mais de 20, 25 anos. Nos últimos anos, em especial no ano da pandemia, eu tive bastante queda de rendimentos”, disse Cristiano. “E aí, uma colega minha de dia a dia entrou no site e me inscreveu no programa de rendimento porque ela viu que eu estava passando dificuldade para pagar as contas naquele momento. E aí eu passei a receber”, continuou.

Chama a atenção o fato do auxílio ter sido liberado para um empresário que negociou vacinas com o Ministério da Saúde. Cristiano alega tentou fazer devolução dos valores recebidos — cerca de R$ 4,2 mil entre abril e dezembro de 2020. “Depois até entrei em contato para fazer a devolução dos valores e não consegui. Mas, desde então, já mandei até um e-mail acho que para a ouvidoria do Ministério da Fazenda, uma coisa assim, pedindo para onde eu deveria fazer o estorno”, concluiu.

Conforme havia noticiado anteriormente o Poder360, ao todo, ele recebeu R$ 4.200 em nove parcelas.