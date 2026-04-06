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Política

Relator diz ter coletado assinaturas necessárias para prorrogar CPI do Crime Organizado

Ao todo, 27 senadores assinaram o pedido, o que corresponde a um terço dos membros da Casa

Estadão Conteúdo
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Senador Alessandro Vieira (MDB-SE) (Geraldo Magela/Agência Senado)

O relator da CPI do Crime Organizado, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), confirmou neste domingo (5) a coleta das assinaturas necessárias para a prorrogação dos trabalhos da comissão no Senado Federal.

Um total de 27 senadores assinaram o pedido, atingindo um terço dos membros da Casa. Este número mínimo é exigido pelo regimento interno para a extensão de Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs).

Instalada em 4 de novembro do ano passado, a CPI do Crime Organizado tinha prazo inicial de 120 dias, com encerramento previsto para 14 de abril. O colegiado busca agora mais 60 dias para apresentar e votar o relatório final.

Prorrogação e Justificativa

Segundo o senador Alessandro Vieira, senadores de diversos partidos apoiaram a prorrogação. Ele destacou que a comissão visa "trazer um pouco de luz, apontando abusos, omissões e crimes de figuras poderosas".

Vieira ressaltou que a extensão é crucial, pois "ainda temos depoimentos importantes para fazer e muita documentação para analisar". A CPI investiga a atuação, crescimento e funcionamento de organizações criminosas no Brasil, com foco em facções e milícias.

Próximos Depoimentos na CPI

A comissão prevê ouvir nesta terça-feira (7) o ex-governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). Ele seria questionado sobre a tentativa de compra do Banco Master pelo BRB e a venda de honorários à Reag. No entanto, o ministro André Mendonça, do STF, desobrigou Ibaneis de comparecer.

Na mesma reunião, a CPI deve ouvir o secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia. Ele será questionado sobre as ações referentes ao domínio territorial das facções dentro das unidades prisionais do País.

A reunião da próxima quarta-feira (8) incluirá a oitiva do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele já faltou a dois depoimentos anteriores, alegando compromissos profissionais.

Senadores querem que Campos Neto preste esclarecimentos sobre os procedimentos do Banco Central para autorizar novos controladores no sistema financeiro nacional. A oitiva foca em Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

O atual chefe do Banco Central, Gabriel Galípolo, também deverá depor como convidado nesta reunião.

Senadores que Assinaram a Prorrogação da CPI

A seguir, a lista dos senadores que assinaram o pedido de prorrogação da CPI do Crime Organizado:

  • Alessandro Vieira (MDB-SE)
  • Flávio Arns (PSB-PR)
  • Esperidião Amin (PP-SC)
  • Jorge Kajuru (PSB-GO)
  • Fabiano Contarato (PT-ES)
  • Mara Gabrilli (PSD-SP)
  • Jaime Bagattoli (PL-RO)
  • Styvenson Valentim (PSDB-RN)
  • Sergio Petecão (PSD-AC)
  • Plínio Valério (PSDB-AM)
  • Wellington Fagundes (PL-MT)
  • Jayme Campos (União-MT)
  • Vanderlan Cardoso (PSD-GO)
  • Hamilton Mourão (Republicanos-RS)
  • Wilder Morais (PL-GO)
  • Eduardo Girão (Novo-CE)
  • Damares Alves (Republicanos-DF)
  • Luis Carlos Heinze (PP-RS)
  • Sérgio Moro (PL-PR)
  • Paulo Paim (PT-RS)
  • Cleitinho (Republicanos-MG)
  • Astronauta Marcos Pontes (PL-SP)
  • Leila Barros (PDT-DF)
  • Confúcio Moura (MDB-RO)
  • Magno Malta (PL-ES)
  • Oriovisto Guimarães (PSDB-PR)
  • Carlos Viana (PSD-MG)
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