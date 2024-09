Reajuste salarial se torna impasse e Banco do Brasil segue em greve no Pará

Em assembleia realizada nesta segunda (16), 48,75% dos bancários do Banco do Brasil rejeitaram as propostas apresentadas e votaram pela continuação da greve por tempo indeterminado. Segundo Ticiane Rodrigues, jornalista do Sindicato dos Bancários do Pará, o principal impasse é o reajuste salarial de 4,64%. “Encaminhamos sexta (13) ofício pra retomada de negociações, mas sem respostas”, afirma a jornalista.

Gilmar Santos, Diretor de Comunicação do sindicato e funcionário do Banco do Brasil, reforça que a negociação com a instituição não foi reaberta até o momento. “O banco não respondeu ao ofício do sindicato enviado por e-mail no dia 13/09”, declara.

Segundo Ticiane Rodrigues, como a negociação é nacional, maiores categorias já aceitaram a proposta. “Só Pará, Maranhão, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte estão em greve”, destaca. No estado, apenas o Banco do Brasil segue em paralisação.

Principais reivindicações

A categoria sindical e os trabalhadores paraenses exigem do Banco do Brasil:

Reajuste salarial de 4,64%;

Maiores salários iniciais;

Maiores salários após 90 dias de admissão;

Adiantamento do 13º salário;

Opção por indenização do adicional por tempo de serviço;

Horas extras pagas com o adicional de 50%;

Aumento de 35% de adicional noturno;

Adicional por insalubridade, periculosidade;

Esta matéria será atualizada. O jornal aguada um posicionamento do Banco do Brasil sobre a permanência da greve.