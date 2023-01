'Quem fizer algo errado será convidado a deixar governo', diz Lula a ministros

Durante a primeira reunião ministerail do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o presidente afirmou que quem fizer algo "errado" será convidado a se retirar da gestão. Sem mencionar nenhum ministro especificamente, Lula afirmou que não deixará os titulares das Pastas "no meio da estrada" ao longo do governo. As informações são do G1.

"Quem fizer errado, sabe que tem só um jeito, a pessoa será simplesmente, da forma mais educada possível, convidada a deixar o governo e, se cometeu algo grave, a pessoa terá que se colocar diante das investigações e da própria Justiça", afirmou Lula.

Ainda durante o encontro, o petista acrescentou que tratará os subordinados como filhos, apoiando, mas exigindo "muito trabalho".

Lula também disse respeitar as indicações políticas que levaram os ministros ao governo. "Estejam certos que eu estarei apoiando cada um de vocês nos momentos bons e nos momentos ruins. Não deixarei nenhum de vocês no meio da estrada, não deixarei nenhum de vocês. Vocês foram chamados porque têm competência, vocês foram chamados porque foram indicados pelas organizações políticas que vocês pertencem, e eu respeito muito isso", declarou.