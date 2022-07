Quatro pré-candidatos à Presidência vão estar neste sábado (2) na Bahia

As celebrações da Independência do Brasil na Bahia, neste sábado (2), foram um atrativo para quem corre atrás de voto em ano eleitoral. Não por acaso, os pré-candidatos mais bem colocados na última pesquisa Datafolha, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL) e Ciro Gomes (PDT), confirmaram presença em Salvador. A senadora Simone Tebet, pré-candidata do MDB, também confirmou que participa de atos cívicos na capital baiana. As informações são do G1 Bahia.

Segundo as assessorias dos candidatos, Ciro e Tebet vão participar do desfile oficial. Já Lula e Bolsonaro estarão eventos diferentes, mas ligados ao 2 de julho. Os quatro estarão em um raio de 3,4 quilômetros de distância.