Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

PT e PSOL vão acionar PGR contra nomeação de Eduardo Bolsonaro como líder da minoria

Estadão Conteúdo

O líder do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), e a deputada Fernanda Melchionna (PSOL-RS) anunciaram nesta quarta-feira, 17, que irão acionar a Procuradoria-Geral da República (PGR) contra a nomeação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-RJ) como líder da minoria na Casa.

O Partido Liberal (PL) oficializou a indicação de Eduardo na terça-feira, 16. Segundo parlamentares do PL, a manobra visa garantir a permanência do deputado no cargo, mesmo estando nos Estados Unidos desde fevereiro. Como líder, Eduardo teria mais flexibilidade regimental para justificar a ausência em sessões e votações.

Atualmente, o cargo de líder da minoria é ocupado pela deputada Caroline de Toni (PL-SC), que passaria a ser a primeira vice-líder. A nomeação ainda não foi oficializada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que tem poder para aceitar ou indeferir a indicação.

Em ato simbólico realizado no protocolo da Câmara, Melchionna afirmou que a oposição entregou caixas com assinaturas de mais de 400 mil brasileiros pedindo a cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro.

"Hoje nós vamos entregar essas caixas endereçadas ao presidente da Câmara, Hugo Motta, mostrando a vontade de 400 mil brasileiros de cumprir a legislação e garantir a cassação de Eduardo Bolsonaro", disse a deputada.

PT e PSOL já protocolaram um pedido formal de cassação do mandato do parlamentar, terceiro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Melchionna classificou a tentativa de nomeação como uma estratégia para "burlar a inteligência do povo brasileiro" e driblar o regimento da Câmara.

"Essa medida foi colocada para tentar burlar a inteligência do povo brasileiro e, sobretudo, o regimento da Casa", afirmou a deputada.

Parlamentares da oposição também criticaram a decisão. O deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) classificou a indicação como um "absurdo".

"O absurdo não pode ser naturalizado. É óbvio o que está acontecendo. O sujeito agora é indicado como líder de uma bancada diretamente dos Estados Unidos, com ações permanentes de boicote e conspiração contra o nosso país", declarou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Câmara

Minoria

Caroline de Toni

liderança

renúncia

Eduardo Bolsonaro

transferência

partidos

PGR
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Líder do PT aciona STF contra PEC da Blindagem

18.09.25 11h23

PT e PSOL vão acionar PGR contra nomeação de Eduardo Bolsonaro como líder da minoria

18.09.25 10h43

Motta anuncia Paulinho da Força como relator do projeto da anistia

18.09.25 10h28

Paulinho da Força deve ser relator da anistia; plano é substituir indulto por redução de penas

18.09.25 9h58

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

POLÍTICA

Eduardo Bolsonaro reage à condenação do pai no STF e fala em ‘virar o jogo’

Deputado federal publicou mensagem nas redes sociais após decisão que condenou Jair Bolsonaro e outros aliados por tentativa de golpe de Estado

12.09.25 8h21

JULGAMENTO

Moraes brinca durante julgamento de Bolsonaro no STF: 'Me fizeram perder o jogo do Corinthians'

Ministro fez comentário sobre o longo voto de Fux, que o impediu de ver a partida pela Copa do Brasil

11.09.25 20h59

ataque

Filha do ministro Edson Fachin é atacada e recebe cusparada em universidade paranaense

Ela foi chamada de "lixo comunista" e atingida por uma cusparada

15.09.25 12h18

politica

Decisão do TRE-PA coloca o ex-deputado Wladimir Costa em regime semiaberto

A defesa conseguiu reduzir as penas pela metade

12.09.25 16h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda