PSTU lança a ativista Wellingta Macêdo como pré-candidata à prefeitura de Belém

O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) vai lançar como pré-candidata à prefeitura de Belém, na próxima quarta-feira (27), Wellingta Macêdo, conhecida como Well. Ela é jornalista, educadora social, atriz e ativista do Movimento Nacional Quilombo Raça e Classe. O evento será realizado na sede do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil.

O partido sempre apresentou candidaturas operárias e ligadas ao povo, como a de Cleber Rabelo, ex-vereador e operário da construção civil e, segundo a sigla, sabe da importância e da responsabilidade que hoje, na atual conjuntura difícil que vive Belém, de seguir apresentando uma alternativa socialista para os eleitores.

“Minha pré-candidatura representa as vozes dos oprimidos, em particular a voz das mulheres negras pobres e periféricas, as chefas de família, mães solos. Sou pré-candidata porque não aguento mais viver numa cidade abandonada e maltratada como Belém. Quero ser a alternativa socialista para esta cidade, frente a tudo que está posto. Uma Belém para trabalhadores e o povo pobre”, diz Wellingta.

Quem é a pré-candidata

A pré-candidata do PSTU milita há 17 anos na sigla e integra o Movimento Nacional Quilombo Raça e Classe, que impulsiona as Marchas da Periferia por todo o país. Ela é moradora do bairro da Cremação e já foi candidata duas vezes pelo partido. A primeira, à vereadora em 2016; a segunda em 2022, à deputada federal.