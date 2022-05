Procurador-geral da República Augusto Aras estará em Belém nesta sexta-feira

O Procurador-geral da República, Augusto Aras, está em Belém para participar da inauguração da nova sede do Ministério Público Federal (MPF) no Pará, localizada na avenida Domingos Marreiros. Durante sua passagem pela cidade, ele também participará de uma reunião com os procuradores da República que atuam no Pará, para discutir sobre violações de direitos indígenas.

Estarão presentes procuradores de Belém, Santarém, Redenção, Paragominas, Tucuruí e Marabá. Membros do MPF que atuam em Itaituba e Altamira também vão participar da reunião, por vídeo conferência.

A reunião deve começar no início da tarde. Já a inauguração do prédio novo do MPF no Pará está marcada para começar às 18h, com a presença do PGR e de autoridades dos poderes Judiciário, Executivo e Legislativo. A cerimônia é restrita a convidados.