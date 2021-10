Procura por camisas e canecas do Círio está abaixo do esperado

Todas as cidades possuem camisas características que os turistas sempre levam de lembrança - e Belém tem muitas delas, inclusive as do Círio de Nazaré, que existem com todas as cores, formas, imagens e mensagens.

Em outubro, o mercado de impressão de camisas e de serigrafia costuma ganhar fôlego com a quadra nazarena, mas o ramo já viu dias melhores. A avaliação é de Cláudio Júnior, gerente de uma loja especializada no serviço.

"Temos uma demanda alta nessa época pois trabalhamos com camisas, mas não só. Também tem caneca, almofada, banner, polaroids. Costumava ter uma demanda bem grande, mas esse ano foi muito baixa a procura, comparando com outros anos. E olha que temos feito anúncios, promoções, mas agora no momento demos uma parada. Mas mesmo com promoções e divulgações nas redes sociais que antigamente a gente não tinha, ainda não voltou a normalidade. Mas tivemos um pequeno aumento em relação ao mês anterior, claro, mas pensando nos anos anteriores o movimento está bem menor. Inclusive 2020 foi melhor", conta.

Na loja de Cláudio, a média de preço é de uma camisa simples, com manga e uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré, que fica à escolha do cliente, custa por volta de R$30 a R$40 reais a camisa. Há ainda canecas personalizadas do Círio de acordo com a criatividade do cliente por 30 reais.

Márcia Guerra pratica preços parecidos, mas algumas das camisas que ela vende podem chegar a R$50 reais.

Ela conta que no ano passado tentou chamar atenção nas redes sociais e em listas de transmissão pelo Whats App com desenhos e modelos diferentes do comum.

"Começamos a trabalhar com um diretor de arte que deu uma viajada nas estampas, começou a criar algumas para darmos opções para o cliente imprimir na cor de camisa que ele quiser. Isso ajudou muito. Mas a que sai mesmo é a camisa com o cartaz do Círio do ano, que é a mais básica. Ela sai da loja básica e aí muita gente enfeita ou personaliza em casa, com uma lantejoula, uma renda, um bordado de nome de empresa. É o forte nessa época, porque compram em quantidade também. A procura está pequena, mas tive uma venda boa esse ano de camisa infantil, para criança grande mesmo e bebê. Mas eu esperava mais", afirma.