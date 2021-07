Primeira-dama publica foto de Bolsonaro no hospital

A primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou no Instagram uma foto do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no hospital onde está internado, em São Paulo, tratando uma obstrução intestinal. As informações foram divulgadas pela CNN Brasil.

Bolsonaro aparece ao lado de mulher não identificada (Reprodução / Instagram)

O presidente aparece ao lado de uma mulher não identificada com a legenda "custoso demais".

Na quarta-feira (14), Jair Bolsonaro foi transferido para o Hospital Vila Nova Star, em São Paulo para avaliação médica. Boletim médico desta quinta-feira (15) afirma que o quadro do presidente teve evolução satisfatória.