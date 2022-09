Primeira-dama do Pará recebe medalha por combate ao trabalho infantil

Na tarde desta sexta-feira (23), o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, em Belém, realizou a cerimônia de outorga da Medalha da Ordem do Mérito do TRT-8, a qual concede a insígnia Ordem do Mérito Jus et Labor para agraciar pessoas que tenham prestado serviços relevantes ao País e à Justiça do Trabalho, em especial a da 8ª Região. Entre os agraciados está a primeira-dama do Estado do Pará, Daniela Barbalho. Foi entregue ainda a Medalha do Mérito Funcional, destinada aos servidores do Judiciário trabalhista que se destacaram em suas atividades na administração pública.

No grau Comendador, a advogada Daniela Barbalho recebeu a honraria pelo esforço no combate ao trabalho infantil. Nos agradecimentos, Daniela Barbalho destacou a importância do papel do TRT da 8ª Região, e ainda o fato de a solenidade ocorrer no Dia Internacional Contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças - 23 de Setembro.

"É extremamente gratificante poder estar no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que há anos já executa uma atividade linda no combate ao trabalho infantil, e receber este reconhecimento, não só como primeira-dama do Estado, mas como cidadã, enquanto sociedade civil, respondendo por estarmos de forma ativa atuando para combate e evitar que as nossas crianças e jovens estejam fora da escola e no trabalho infantil. Hoje, Dia Internacional Contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças, é um momento muito gratificante. Muitas das vezes, a gente acha que as pessoas não estão vendo o que a gente está fazendo, e aí vem o reconhecimento dessa instituição tão importante, que é o TRT da 8ª Região", frisou Daniela Barbalho.

Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro também é agraciada

A presidente do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, também agraciada com a Medalha Ordem do Mérito Jus et Labor, falou em nome de todos os agraciados. “Parabenizo todos os homenageados e todas as desembargadoras que integram e que fazem a gestão exitosa deste Tribunal, no biênio 2020/2022. Falo assim porque sei do empenho e do trabalho desenvolvido por muitos momentos que, juntas, estivemos em prol das nossas instituições. Enche o meu coração de orgulho a deferência e honrosa atribuição de expressar aos excelentíssimos desembargadores e desembargadoras integrantes deste Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região todo o sentimento de gratidão pela escolha de tão destacadas personalidades para a outorga da Ordem do Mérito Jus et Labor, instituída há mais de 20 anos neste Tribunal”, disse a desembargadora, enfatizando que “o reconhecimento de entidades e pessoas físicas, não representa apenas o esforço de cada um dos agraciados, mas a determinação e obstinação de muitos cidadãos em executar de maneira digna e competente, dentro das suas atividades, a disposição de abraçar e empreender as ações contínuas ao Brasil, à Justiça trabalhista e ao direito”.

Reconhecimento

A Medalha da Ordem do Mérito Jus et Labor exalta e premia os méritos das pessoas que tenham se destacado pelos seus relevantes serviços prestados ao Brasil e à sociedade, em especial à Justiça do Trabalho, se distinguindo no exercício de suas atividades ou contribuindo para a paz e a justiça social. É dividida em cinco graus: Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro. Além do recebimento, alguns agraciados mudaram de grau na honraria.

Também foi entregue a Medalha de Mérito Funcional para 18 servidores do Judiciário trabalhista, que se destacaram no exercício de suas atividades no âmbito da administração pública. Os critérios para conceder a medalha funcional são: Tempo de serviço, exercício de função de confiança e não ter sofrido punição.

Entre os presentes à solenidade estava a desembargadora Luzia Nadja Guimarães, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará.

A cerimônia foi realizada na sede do TRT-8, após dois anos de interrupção. Foram ainda agraciadas diversas autoridades nacionais, regionais e servidores públicos.

Entre os representantes da sociedade civil, foram agraciados o conselheiro do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), Felipe Caetano da Cunha, parceiro nas ações de combate ao trabalho infantil do TRT-8, e a professora emérita da Universidade Federal do Pará (UFPA), Zélia Amador de Deus, também fundadora do Cedenpa (Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará).