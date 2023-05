Presidente Lula participa do lançamento das plenárias do Plurianual (PPA) participativo

O presidente Luiz Ináco Lula da Silva (PT) participa, na manhã desta quinta-feira (11), em Salvador, na Bahia, da primeira de 27 plenárias estaduais para a elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, que apontará as prioridades do governo federal para os próximos quatro anos. Durante o evento, também será lançada a plataforma digital Brasil Participativo, que permitirá a todo e qualquer cidadão brasileiro opinar na definição de programas e propostas para o Brasil nos próximos anos.

De acordo com informações divulgadas pelo governo federal, foram definidas três formas de participação na elaboração do PPA: os Fóruns Interconselhos, que reúnem conselhos nacionais em diversos setores; as plenárias estaduais, que serão realizadas em todas as capitais; e a plataforma digital, que permitirá a participação direta dos cidadãos.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) MP que regula apostas esportivas deve estabelecer a empresas menos arrecadação e mais obrigações]]

O cronograma de plenárias estaduais iniciado esta quinta-feira (11) prevê eventos em todos os estados até o encerramento, no dia 10 de julho, em São Paulo.

Pelo calendário divulgado, no Pará, a plenária será realizada no dia 1 de junho, das 10h às 13h.

O público-alvo preferencial são representantes da sociedade civil organizada. As inscrições para participar dos eventos podem ser feitas antecipadamente, na página do PPA Participativo, ou presencialmente antes do início de cada plenária.