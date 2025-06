Presidente iraniano virá para cúpula dos Brics no Rio

O embaixador do Irã em Brasília, Abdollah Nekounam, afirmou nesta quinta-feira (27) que o presidente Masoud Pezeshkian virá ao Brasil para participar da cúpula do Brics, marcada para os dias 6 e 7 de julho, no Rio de Janeiro.

Havia dúvidas sobre sua presença por conta da guerra com Israel e dos ataques dos Estados Unidos a instalações nucleares iranianas. No entanto, o cessar-fogo anunciado na noite de segunda-feira (23) abriu caminho para a visita. Segundo Nekounam, o governo iraniano está dando continuidade aos preparativos da viagem, que será a primeira de Pezeshkian ao Brasil.

Segurança e agenda

Diplomatas brasileiros consideram a visita complexa do ponto de vista da segurança, mas interlocutores iranianos sinalizaram, reservadamente, que não há expectativa de problemas. A esperada reabertura total do espaço aéreo iraniano para voos comerciais, nos próximos dias, é vista como um indicativo de que a viagem deve ocorrer.

Durante a cúpula, Pezeshkian pode aproveitar a visibilidade internacional do evento para se manifestar sobre o conflito com Israel e os Estados Unidos. Caso o presidente não venha, o Irã será representado pelo chanceler Abbas Araghchi, que tem assumido o papel de porta-voz do governo em viagens recentes à Rússia e à Turquia.

Se confirmada, a vinda ao Brasil incluirá um encontro bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o primeiro entre os dois líderes. O embaixador iraniano agradeceu publicamente a Lula pela nota em defesa do Irã, na qual o governo brasileiro condenou com veemência os ataques ao país. A posição foi considerada por Teerã mais firme do que a do próprio Brics, mesmo em detrimento das relações com os Estados Unidos.

Brics e integração

O Irã passou a integrar o Brics em 2023, e Pezeshkian participou de sua primeira cúpula em Kazan, na Rússia. No mesmo ano, o então presidente iraniano Ebrahim Raisi esteve na cúpula de Joanesburgo, na África do Sul, onde se reuniu com Lula. Raisi morreu em um acidente de helicóptero em maio do ano passado, e Pezeshkian foi eleito presidente dois meses depois.