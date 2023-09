Presidente do PT, Gleisi Hoffmann passará por cirurgia cardíaca

A presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), deputada Gleisi Hoffmann, vai passar por um procedimento cirúrgico no coração após ser internada no Hospital DF Star, em Brasília, devido a exames de rotina que identificaram uma obstrução coronária.

Na plataforma X (antigo Twitter), a deputada federal compartilhou, nesta sexta-feira (29), que está se sentindo "bem e bem cuidada" e aproveitou para agradecer o carinho recebido da militância e de seus colegas.

VEJA MAIS

As artérias coronárias são responsáveis por transportar oxigênio e nutrientes do coração para todo o corpo. Quando essas artérias estão obstruídas, seja por placas de gordura ou coágulos, isso pode interromper o fluxo sanguíneo normal, aumentando o risco de infartos e lesões permanentes caso não sejam tratadas adequadamente.