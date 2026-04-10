Presidente do PT confirma que Lula será candidato à reeleição

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, confirmou nesta quinta-feira (9) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será candidato à reeleição este ano. A declaração reforça o que o próprio Lula havia sinalizado na véspera, ao dizer que “dificilmente” não concorreria novamente ao cargo.

Edinho Silva explicou que Lula valoriza a convenção partidária, que ocorrerá em julho, para a decisão oficial. Contudo, o dirigente petista reiterou a certeza da candidatura. "Penso que ele hoje é a liderança mais preparada para que o Brasil enfrente essa turbulência internacional", disse Edinho após jantar com empresários em São Paulo (SP).

O presidente do PT também abordou questões relativas às eleições locais, incluindo os cenários para São Paulo e Rio Grande do Sul.

Estratégias para as Eleições Estaduais

Em São Paulo, Edinho afirmou que o ex-ministro e pré-candidato ao governo paulista, Fernando Haddad (PT), será o responsável por mediar o conflito entre os ex-ministros Marina Silva e Márcio França pela segunda vaga ao Senado no campo progressista. "Haddad vai conduzir esse processo", garantiu Edinho, indicando que a habilidade de Haddad equacionará a situação para uma chapa forte no estado. Ele ressaltou que França e Marina não ocuparão necessariamente a vice de Haddad caso não sejam escolhidos para o Senado.

No Rio Grande do Sul, o PT decidiu apoiar a ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT) para o governo. O ex-presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto (PT), desistiu de sua candidatura nesta quinta-feira em favor da pedetista.

Edinho Silva enfatizou a importância da unidade do campo democrático no estado gaúcho. Segundo ele, essa união é fundamental para construir as condições políticas para a vitória e para dar sustentação à candidatura do presidente Lula.