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Política

Presidente do DC afirma que barrou Wilson Witzel por já ter 'doidos demais' no partido

Segundo ele, Witzel o procurou para viabilizar sua pré-candidatura ao governo fluminense

Estadão Conteúdo

O presidente do Democracia Cristã (DC) João Caldas afirmou ter vetado a filiação do ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel por já ter "doidos demais" no partido. Segundo ele, Witzel o procurou para viabilizar sua pré-candidatura ao governo fluminense nas eleições deste ano.

"Ele fez de tudo para entrar no partido, ligou, fez reunião. Mas eu disse que não, já tem muito doido no partido", declarou em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo publicada no último sábado, 2. A versão é contestada por Witzel.

Ao jornal O Globo, o ex-governador classificou a afirmação como "no mínimo, curiosa e, no essencial, falsa". De acordo com ele, a iniciativa de contato partiu do pré-candidato à Presidência pelo DC, Aldo Rebelo. A filiação de Witzel ao DC chegou a ser noticiada no mês de fevereiro, mas não se concretizou.

Wilson Witzel afirmou ainda estar filiado desde 2022 ao Democrata, antigo Partido da Mulher Brasileira. Em vídeos no Instagram publicados no mês passado em conjunto com a presidente nacional da sigla, Suêd Haidar, ele aparece convidando seguidores a se filiarem e se apresenta como pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro.

Ex-juiz federal, Wilson Witzel foi eleito para chefiar o Executivo do Rio em 2018 na esteira da Operação Lava Jato e do bolsonarismo, anunciando-se como "outsider" e "contra a velha política'. Permaneceu no cargo até 2021, quando foi cassado acusado de irregularidades em contratos com empresas de saúde durante a pandemia de covid-19.

Witzel foi afastado por decisão judicial e, posteriormente, teve o impeachment confirmado por dez votos a zero de tribunal misto formado por cinco deputados e cinco desembargadores. Antes, em votações na Assembleia Legislativa (Alerj), havia perdido duas vezes - por 69 a 0 no plenário e por 24 a 0 na comissão especial.

Na ocasião da cassação, o ex-mandatário foi declarado inelegível por cinco anos. O prazo dessa inelegibilidade se encerra antes do fim do período de registro de candidaturas (15 de agosto), o que o torna apto a disputar o pleito deste ano.

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JOÃO CALDAS/DC/WILSON WITZEL/RECUSA
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