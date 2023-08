Presidente da CPMI do 8 de janeiro dará 48h para Dino enviar imagens dos ataques

Durante reunião nesta terça-feira (1º), o presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os ataques do dia 8 de janeiro em Brasília, deputado Arthur Maia (União Brasil-BA) disse que voltará a solicitar ao ministro da Justiça, Flávio Dino, imagens do prédio da Pasta no dia das invasões. O parlamentar dará o prazo de 48h para o conteúdo ser compartilhado.

Segundo Maia, caso as imagens não sejam enviadas no prazo estabelecido, a CPMI vai acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) para obter o conteúdo.

O presidente da Comissão havia dito antes que solicitaria à Advocacia do Senado que acionasse o STF para cobrar as imagens, mas, após debate com outros membros da CPMI, o deputado disse que antes reforçaria o pedido ao ministro.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública teria negado o envio das imagens, de acordo com Maia, alegando que elas fazem parte de um inquérito sigiloso no STF. O deputado disse que entende a proibição nos casos em que diligências ainda serão feitas, mas não pode aceitar que todo requerimento seja rejeitado.