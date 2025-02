Presidente da Câmara de Belém recebe presidente do TRE-PA para discutir demandas eleitorais

O presidente da Câmara Municipal de Belém, vereador John Wayne (MDB), recebeu na manhã desta terça-feira (18) a visita do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), desembargador José Maria Teixeira do Rosário. Essa foi a primeira visita do magistrado à Câmara desde que assumiu a presidência da corte.

VEJA MAIS



A reunião contou com a presença de diretores e assessores de ambas as instituições. Durante o encontro, o TRE-PA apresentou ao vereador diversas demandas voltadas para a melhoria do processo eleitoral, como iniciativas para a emissão do título de eleitor, medidas para garantir acessibilidade nas seções eleitorais e benefícios para incentivar a participação de mesários nas eleições, entre outros pontos.

Além de discutir essas ações, o parlamentar também aproveitou a ocasião para apresentar as obras de reforma e ampliação pelas quais a sede da Câmara Municipal de Belém está passando.