TRE Pará empossa presidência para biênio 2025-2027 na noite da segunda-feira (20)

Em sessão solene, na noite desta segunda-feira (20/01), em Belém, o desembargador José Maria Teixeira do Rosário foi empossado como o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Ele tem como vice, para o mandato de 2025-2027, a desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque. A cerimônia foi prestigiada por representantes da magistratura, no plenário Desembargador Antônio Koury, no edifício-sede do Tribunal, em Belém.

Na cerimônia, o então presidente do TRE do Pará, desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, passou o cargo para o desembargador José Maria Teixeira do Rosário, que recebeu o colar de Grão-Mestre, símbolo máximo de uso exclusivo da presidência da Corte Eleitoral. Na sequência, já como presidente do Tribunal, o doutor José Maria conduziu a posse da desembargadora Maria Filomena.

A solenidade contou com a participação dos juízes membros da Corte Eleitoral, a exemplo de José Aírton de Aguiar Portela, Rosa de Fátima Navegantes de Oliveira, Marcus Alan de Melo Gomes, Marcelo Lima Guedes e Tiago Nasser Sefer, além do procurador regional eleitoral, Alan Rogério Mansur Silva.

Posse da nova presidência do TRE Pará, em Belém

Gestão com foco na celeridade processual e inovação

O presidente José Maria Teixeira do Rosário disse que vai pautar a sua gestão priorizando a produtividade e a celeridade processual. "Essas são duas de nossas tarefas fins, que nós vamos entregar ao eleitorado, à sociedade e aos clientes que são demandados pela corte eleitoral, entregar essas tutelas eleitorais no prazo que está previsto na legislação. Também vou trabalhar a minha gestão com a inovação e a sustentabilidade, desenvolvendo políticas nesse sentido para que possamos estar afinados com a sustentabilidade ambiental", afirmou o desembargador.

O novo presidente, também, destacou que a gestão vai trabalhar especialmente em cinco eixos de atuação que incluem o bem-estar físico e mental dos servidores e a inclusão dos eleitores; além da sustentabilidade, da inovação, da produtividade e do equilíbrio, para que o Tribunal continue servindo com excelência a população paraense.

Também integraram a mesa de honra do evento, a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan Tuma; o vice-presidente e presidente eleito para o biênio 2025-2027 do Tribunal de Justiça do Pará, desembargador Roberto Gonçalves de Moura; e o vice-prefeito de Belém, Cássio Andrade; o presidente do TRE de São Paulo e presidente do Colégio de Presidentes dos Tribunais Eleitorais do Brasil (Coptrel), desembargador Silmar Fernandes; o Comandante Militar do Norte, José Ricardo Vendramin Nunes; a subprocuradora-geral de Justiça, Ubiragilda Pimentel; e o presidente da OAB-Pará, Sávio Barreto Lima.