Presidente Bolsonaro transfere ex-ministro Pazuello para a reserva remunerada do Exército

O ex-ministro da saúde, general Eduardo Pazuello, foi transferido para a reserva remunerada do Exército. Em 2018, ele atingiu o posto máximo de sua carreira na corporação, o Serviço de Intendência, e só poderia permanecer na ativa até 31 de março, quando deveria ser transferido à reserva compulsoriamente, depois de quatro anos no cargo. No entanto, Pazuello protocolou no Exército um requerimento de aposentadoria. As informações são da Agência Estado.

No Diário Oficial da União desta sexta-feira (4), foi publicado o decreto da transferência do ex-ministro para a reserva. Além da assinatura do presidente da República Jair Bolsonaro, o documento também é assinado pelo ministro da Defesa, Walter Braga Netto.

Segundo o Estadão, Pazuello decidiu antecipar a aposentadoria para poder disputar uma das 46 cadeiras do Rio de Janeiro na Câmara dos Deputados. Agora, ele pode se filiar e participar de atividades partidárias, o que é vedado aos militares da ativa. O ex-ministro ainda conversa com alguns partidos, sendo o PL, o mesmo do presidente, seu destino mais provável.

Pazuello entrou no Ministério da Saúde como secretário executivo em abril de 2020 e em junho assumiu o comando da pasta. Em março do ano passado, foi demitido do cargo, sendo substituído pelo atual ministro, Marcelo Queiroga.