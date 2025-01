Prefeitura de Ananindeua exonera mais de mil servidores do município

O prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, oficializou, por meio do Diário Oficial do Município desta quarta-feira (8), a exoneração de mais de mil servidores comissionados. A medida abrange cargos de Direção e Assessoramento Superior (DAS) em diversos órgãos da administração municipal e ocorre em um momento crítico para o município, que enfrenta dificuldades financeiras e desafios nos serviços básicos.

A lista de exonerados reuniu 1.173 servidores de 8 pastas municipais. Foram retirados de seus cargos, servidores de secretarias importantes como, Saúde e Educação. Além das secretarias, órgãos como o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Ananindeua também sofreu com os cortes. A medida seria uma tentativa de enxugar os gastos da prefeitura.

O prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, oficializou, por meio do Diário Oficial do Município desta quarta-feira (8), a exoneração de mais de mil servidores comissionados. A medida abrange cargos de Direção e Assessoramento Superior (DAS) em diversos órgãos da administração municipal e ocorre em um momento crítico para o município, que enfrenta dificuldades financeiras e desafios nos serviços básicos.

A lista de exonerados reuniu 1.173 servidores de 8 pastas municipais. Foram retirados de seus cargos, servidores de secretarias importantes como, Saúde e Educação. Além das secretarias, órgãos como o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Ananindeua também sofreu com os cortes. om uma dívida de aproximadamente R$ 600 milhões, a medida seria, uma tentativa de enxugar os gastos da prefeitura.

Aumento de salário do Prefeito

Antes da exoneração em massa, o prefeito reeleito de Ananindeua, Daniel Santos, já enfrentava críticas por um aumento expressivo em seu próprio salário. O reajuste elevou seus vencimentos de R$ 12 mil para R$ 20 mil, representando quase o dobro do valor anterior. A medida gera controvérsia, especialmente em um cenário de crise financeira, marcado por dívidas milionárias. Entre os calotes pendentes estão os pagamentos às empresas responsáveis pela coleta de lixo e a hospitais que atendem a população da cidade.

Dívidas

A Prefeitura de Ananindeua acumula uma dívida superior a R$ 42 milhões com as empresas Recicle e Terraplena, responsáveis pela coleta de lixo no município. O débito refere-se aos serviços prestados ao longo de 2024, que permanecem sem pagamento até o final de dezembro.

De acordo com dados do Portal da Transparência, a gestão municipal efetuou pagamentos apenas pelos serviços realizados em janeiro e fevereiro de 2024, e mesmo esses pagamentos foram feitos com atrasos de até sete meses. A situação expõe a gravidade da crise financeira enfrentada pelo município, que, apesar de ter arrecadado mais de R$ 1,3 bilhão até outubro de 2024, conforme o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO), segue com dificuldades para honrar compromissos básicos.

Além da situação financeira, a Prefeitura de Ananindeua busca equilibrar as contas públicas em meio a uma crise sanitária. Ruas tomadas por sacos de lixo, restos de móveis, entulhos e até animais mortos tem se tornado parte do cotidiano de quem mora em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

A reportagem do Grupo Liberal entrou em contato com a Prefeitura de Ananindeua para comentar sobre o caso das exonerações, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria.