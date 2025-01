Prefeito, vice e 21 vereadores tomam posse em solenidade em Castanhal

Em solenidade, na noite desta quarta-feira (1º/01), o prefeito Hélio Leite, a vice-prefeita, Milene Costa e os 21 vereadores foram empossados na Câmara Municipal de Castanhal, no nordeste estadual. A cerimônia, ainda em curso, registra grande público dentro e fora da sede do legislativo municipal, com a presença de secretários municipais e familiares e amigos dos empossados.

Um telão foi instalado na 'Praça da Câmara' na frente da sede do poder legislativo para que a população possa acompanhar a cerimônia. A vice-prefeita, Milena Costa, foi a primeira a discursar. Ela afirmou ter 35 anos de atuação profissional como médica ginecologista e disse que sempre teve apoio familiar. "Mulheres na família sempre acreditaram que poderiam chegar onde quisessem", afirmou.

"Sou a primeira mulher a chegar na prefeitura de Castanhal. Meu sentimento é de gratidão e de imensa responsabilidade em representar a população. É também a realização de um sonho, que é cuidar de vidas. Esse sonho tenho desde a infância", completou a vice, Milena Costa.

O prefeito Hélio Leite, que já foi vereador, vice-prefeito, e prefeito de Castanhal, por dois mandatos, (entre 2004 a 2012), agradeceu pela vitória nas Eleições de 2024. "Esse é o momento de gratidão ao povo, à minha família, amigos, vereadores eleitos", enfatizou.

Ele completou: "volto a essa casa 20 anos depois de ter sido empossado prefeito pela primeira vez . Nossa cidade é forte, pujante e está precisando de todos nós, da nossa união para fazer uma Castanhal melhor. Não vou falar do passado, vou falar do futuro que tem na força e na fé uma vontade de ser melhor. Aqui é o polo da região e é dever nosso fazer o melhor para o seu desenvolvimento. Conto com todos vocês nessa empreitada".