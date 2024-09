Possível desvio de recursos públicos em Ananindeua pode ter custado mais de R$ 100 milhões, diz MP

A operação Aqueronte, do Ministério Público do Pará (MPPA), iniciada na madrugada desta sexta-feira (06/9), 9 (nove) mandados judiciais de busca e apreensão expedidos pela Vara de Combate ao Crime Organizado do TJPA, além da imposição de medidas cautelares. A investigação apura a atuação de uma suposta organização criminosa, composta por empresários e agentes públicos, responsáveis por crimes licitatórios e financeiros. Segundo informações do Ministério, os prejuízos somam cerca de R$ 109 milhões em recursos desviados de secretarias do município.

Entre os alvos da investigação conduzida pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO), estão as Secretarias Municipais de Saúde e de Saneamento e Infraestrutura. Após a operação desta manhã o MP apontou uma possível manipulação de licitações, a exemplo de exigências excessivas e documentos não previstos na Lei de Licitações, para favorecer as empresas envolvidas. A reportagem de O Liberal, entrou em contato com a prefeitura de Ananindeua, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

VEJA MAIS

Uma das empresas favorecidas teria obtido contratos com a Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura de Ananindeua, totalizando R$ 88 milhões, desde 2021, quando a foi fundada. Além dela, outra construtora é investigada por ter sido beneficiada com cláusulas restritivas em acordos para para serviços de terraplenagem e manutenção predial. A construtora acumulou R$ 21 milhões com essas licitações desde a sua reestruturação em 2019.