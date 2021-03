Polêmica: em pleno lockdown, deputados estaduais circulam sem máscara

Mesmo com o lockdown decretado na capital paraense e mais quatro municípios da Região Metropolitana, a Assembleia Legislativa do Estado do Pará manteve suas sessões presenciais, obedecendo uma série de recomendações. Dentro do plenário, por exemplo, está proibida a presença de assessores dos parlamentares. Apenas os deputados e servidores imprescindíveis para realização da sessão ficam no local.

Porém, as imagens transmitidas pela Alepa na internet mostram que alguns parlamentares não cumprem pelo menos uma das normas do Decreto Estadual. Em vários momentos da sessão, é possível perceber deputados conversando, próximos uns dos outros, sem máscara, no plenário. Outros também ficam em suas cadeiras, sem o item de proteção individual. E os parlamentares não estavam em uma pausa para o cafezinho. Estavam apenas conversando.

Enquanto alguns seguem o protocolo, outros não usam máscara na Alepa (Reprodução)

O uso de máscara, além de ser recomendado pelos profissionais da saúde para a proteção coletiva, também é obrigatório por força do decreto estadual e está entra as medidas estabelecidas pelo ato da mesa diretora da Alepa, com os cuidados devidos para garantir a proteção de servidores durante os trabalhos na casa.