PM do Distrito Federal põe toda a tropa na rua para reforçar segurança

Todo o efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal foi convocado para fazer a segurança nas ruas de Brasília nesta terça-feira (7), feriado da Independência do Brasil. Os militares devem estar empenhados, principalmente, na Esplanada dos Ministérios. As vias de acesso ao local estavam fechadas desde a noite de domingo, ainda assim, por volta das 20h desta segunda-feira, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro furaram o bloqueio da PM e invadiram a Esplanada. O grupo retirou grades de segurança que estavam ao longo da via, próximo ao Palácio do Itamaraty e ao Congresso Nacional. Na manhã desta feira, caminhões e ônibus estavam estacionados na área, desrespeitando a proibição de veículos no local. As informações são do G1 do Distrito Federal.

Por estratégia interna, a corporação não informou o número de militares empenhados na segurança, durante os atos desta terça-feira.

Além da PM, agentes do Departamento de Trânsito (Detran-DF) vão atuar na fiscalização e também na orientação para os motoristas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), os casos relacionados a ação nas ruas serão registrados pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa, ou por Orientação Sexual (Decrin).

As demais ocorrências policiais, no centro de Brasília, ficam concentradas na 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte). As delegacias do DF, que atuam em regime de plantão, também ganharam reforço na equipe.

Já os militares do Corpo de Bombeiros, que também estarão em serviço durante o feriado, vão atender ocorrências de urgência na região central da capital.