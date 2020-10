PF teria achado 'pepita de ouro' na casa de Chico Rodrigues

Não foi só dinheiro na cueca e no cofre que a Polícia Federal apreendeu na residência do senador Chico Rodrigues (DEM-RR), em Boa Vista. Na operação realizada na semana passada contra desvios na Saúde de Roraima, agentes também encontraram, guardada no quarto do parlamentar, "uma pedra, supostamente caracterizada como pepita de ouro".

No momento das buscas, segundo a PF, Rodrigues "não soube explicar ou comprovar" a origem da pedra nem dos valores mantidos em sua residência. Por isso, tudo foi apreendido. Havia R$ 10 mil e US$ 6 mil no cofre, além dos R$ 33 mil nas vestes íntimas do senador.

Depois, em vídeos, Rodrigues negou irregularidades e afirmou que o dinheiro escondido na cueca serviria para pagar funcionários. Ele pediu licença do Senado por 121 dias.

Segundo o inquérito que apura fraudes e desvios de contratos firmados pelo governo de Roraima durante a pandemia, Rodrigues era ligado a empresas investigadas.

O senador ajudou a negociar, conforme a PF, um avião da FAB para transportar equipamentos de proteção individual (EPIs) vendidos a Roraima por uma empresa suspeita de superfaturar o material. O Ministério da Defesa, que recebeu ofício de Rodrigues, disse que o pedido não foi atendido, mas não explicou a razão.

A defesa de Rodrigues afirmou que ele "jamais intercedeu indevidamente em prol de qualquer interesse privado no âmbito de contratações no Estado de Roraima".