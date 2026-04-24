PF investiga grupo que prometia influência no Judiciário em troca de dinheiro

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 23, a "Operação Mercador de Fumaça 2", que investiga um grupo criminoso que prometia conseguir decisões favoráveis em processos em andamento na Justiça em troca de dinheiro. Na ação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão no Distrito Federal.

De acordo com a investigação, a organização procurava pessoas com processos pendentes, e afirmavam ter acesso a autoridades do Poder Judiciário que poderiam conceder decisões favoráveis.

Os suspeitos utilizavam essa narrativa para induzir essas pessoas ao pagamento de valores em dinheiro, sob a alegação de influência em decisões judiciais.

A ação mira a exploração de prestígio no Judiciário. Segundo o Código Penal, o crime ocorre quando alguém solicita ou recebe dinheiro ou qualquer vantagem sob o pretexto de influenciar a atuação de agentes ligados à Justiça, como juiz, jurado, membro do Ministério Público, servidor, perito, tradutor, intérprete ou testemunha, ainda que essa influência não exista de fato. A conduta é punida com reclusão de um a cinco anos e multa.