PF investiga Anderson Torres e Silvinei Vasques por blitze da PRF nas eleições de 2022

O ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques foram indiciados pela Polícia Federal nesta sexta-feira (16/8). Eles são acusados de ter dado ordens de dificultar o trânsito de eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022.

Além deles, outros quatro policiais federais cedidos ao Ministério da Justiça também foram indiciados.

A investigação da PF afirma que há indícios de que os indiciados atuaram para impedir o deslocamento dos eleitores.

A Polícia Federal apurou imagens de um mapeamento de municípios onde o presidente Lula (PT) teve mais de 75% dos votos no primeiro turno no celular da ex-diretora de Inteligência Marília Ferreira de Alencar, do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Marília participou da Operação Eleições, em que blitze foram realizadas no dia do segundo turno das eleições do ano passado e atrasaram a chegada de eleitores nos seus locais de votação. Na época ela estava sob tutela de Anderson Torres.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)