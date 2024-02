PF diz que reteve influenciador português ao chegar no Brasil porque não tinha visto de trabalho

Sérgio Tavares, influenciador português que recentemente conduziu uma entrevista com o ex-presidente Jair Bolsonaro em sua transmissão ao vivo no YouTube, compartilhou um vídeo em sua conta no X (antigo Twitter), alegando ter sido detido pela Polícia Federal (PF) no Aeroporto de Guarulhos (GRU) ao desembarcar no Brasil, na manhã deste domingo, 25. Ele também mencionou que seu passaporte foi apreendido. O advogado de defesa, Eduardo Borgos, confirmou que Tavares já foi liberado e seu passaporte devolvido.

A PF disse que reteve o influenciador português por algumas horas devido ao fato de ele ter dito à Migração que estava no Brasil para participar do ato pró-Bolsonaro. Segundo a corporação, para isso, ele precisaria apresentar um visto de trabalho. Depois de responder a perguntas, disse a PF, Tavares foi liberado

De acordo com a defesa, o pedido de interrogatório partiu da Polícia Federal de Brasília, mas não há detalhes sobre possíveis desdobramentos. Além de perguntas rotineiras sobre a presença de estrangeiros no Brasil, Tavares foi questionado pela PF, conforme relatado por sua defesa, sobre urnas eletrônicas, fraude eleitoral, vacinação e o que ele descreveu como "ditadura do judiciário". Por orientação de seu advogado, Tavares optou por não responder a essas questões.

Na entrevista realizada em 3 de fevereiro com Bolsonaro, o ex-presidente fez alegações sem provas, sugerindo uma colaboração entre o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em uma suposta tentativa de eleger Lula a qualquer custo. Além disso, ele insinuou fraudes nas eleições e reforçou teorias conspiratórias sobre os acontecimentos de 8 de janeiro, quando houve um ataque aos Três Poderes, além de disseminar informações falsas sobre a pandemia de covid-19.

Passaporte foi devolvido

Durante o interrogatório, Tavares seguiu a orientação de sua defesa e optou por permanecer em silêncio. Após o depoimento, seu passaporte foi devolvido, e ele foi liberado.

No vídeo, o influenciador expressou sua preocupação com seus direitos como cidadão português e manifestou a esperança de não ser submetido a tratamento injusto. Ele mencionou que veio ao Brasil para cobrir a manifestação convocada por Bolsonaro, denominada por ele como "movimento pela democracia". Antes de embarcar, Tavares publicou em suas redes sociais um pedido de "sorte" para sua "missão dupla" no Brasil. Em São Paulo, seu objetivo era acompanhar o que descreveu como "grito de revolta do povo brasileiro". Em seguida, planejava comparecer a uma audiência no Senado, em Brasília, para questionar a obrigatoriedade da vacinação contra covid-19 para bebês e crianças.