Bolsonaro chega à Avenida Paulista acompanhado pelo governador Tarcísio de Freitas

Jair Bolsonaro, acompanhado por Tarcísio de Freitas, já está no ato pela "democracia" na Avenida Paulista, na tarde deste domingo (25).

A chegada da comitiva foi marcada por um início de confusão, com empurrões de pessoas que tentavam se aproximar do ex-presidente.

VEJA MAIS

Os apoiadores de Bolsonaro realizaram uma manifestação no domingo, 25, na Avenida Paulista, em São Paulo, em apoio ao ex-presidente, que está sob investigação da Polícia Federal por uma alegada tentativa de golpe de Estado.

Vestidos com as cores verde e amarelo e empunhando bandeiras do Brasil e de Israel, os manifestantes compareceram ao evento. Diferentemente de outras manifestações pró-Bolsonaro, não se identificam faixas ou cartazes com ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF).