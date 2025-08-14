Pesquisa aponta que 51% têm imagem negativa de Moraes e que 49% têm imagem positiva
Conforme a pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira (14), a imagem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) e relator do inquérito do golpe de Estado, é negativa para 51% e positiva para 49% dos entrevistados. No ranking dos 11 ministros do STF, Moraes lidera a imagem positiva, embora esta seja superada em 2 pontos porcentuais pela imagem negativa.
O presidente do Supremo, ministro Luís Roberto Barroso, aparece em sexto lugar na imagem positiva, com 36%, enquanto 53% têm uma percepção negativa sobre ele.
O presidente eleito do STF, ministro Edson Fachin, que sucederá Barroso em setembro, apresenta 48% de imagem negativa e 32% de positiva.
O ministro com a maior imagem negativa no Supremo é Gilmar Mendes, com 56%.
Leia os índices de imagem positiva e negativa de cada ministro:
Imagem positiva:
-
Alexandre de Moraes – 49%
-
Cármen Lúcia – 46%
-
Flávio Dino – 46%
-
Cristiano Zanin – 41%
-
André Mendonça – 37%
-
Roberto Barroso – 36%
-
Edson Fachin – 32%
-
Luiz Fux – 31%
-
Dias Toffoli – 30%
-
Gilmar Mendes – 29%
-
Nunes Marques – 25%
Imagem negativa:
-
Gilmar Mendes – 56%
-
Roberto Barroso – 53%
-
Alexandre de Moraes – 51%
-
Flávio Dino – 50%
-
Dias Toffoli – 50%
-
Cármen Lúcia – 49%
-
Edson Fachin – 48%
-
Cristiano Zanin – 48%
-
Luiz Fux – 46%
-
Nunes Marques – 44%
-
André Mendonça – 40%
A pesquisa Atlas/Bloomberg foi realizada com 2.447 respondentes, entre 3 e 6 de agosto, utilizando a metodologia de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.
