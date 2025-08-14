Capa Jornal Amazônia
Pesquisa aponta que 51% têm imagem negativa de Moraes e que 49% têm imagem positiva

A pesquisa Atlas/Bloomberg foi realizada com 2.447 respondentes, entre 3 e 6 de agosto, utilizando a metodologia de recrutamento digital aleatório

Estadão Conteúdo
fonte

Pesquisa mostra imagem positiva e negativa dos ministros do STF, com Alexandre de Moraes à frente na avaliação positiva (Foto: Gustavo Moreno/STF)

Conforme a pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira (14), a imagem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) e relator do inquérito do golpe de Estado, é negativa para 51% e positiva para 49% dos entrevistados. No ranking dos 11 ministros do STF, Moraes lidera a imagem positiva, embora esta seja superada em 2 pontos porcentuais pela imagem negativa.

O presidente do Supremo, ministro Luís Roberto Barroso, aparece em sexto lugar na imagem positiva, com 36%, enquanto 53% têm uma percepção negativa sobre ele.

O presidente eleito do STF, ministro Edson Fachin, que sucederá Barroso em setembro, apresenta 48% de imagem negativa e 32% de positiva.

O ministro com a maior imagem negativa no Supremo é Gilmar Mendes, com 56%.

Leia os índices de imagem positiva e negativa de cada ministro:

Imagem positiva:

  • Alexandre de Moraes – 49%

  • Cármen Lúcia – 46%

  • Flávio Dino – 46%

  • Cristiano Zanin – 41%

  • André Mendonça – 37%

  • Roberto Barroso – 36%

  • Edson Fachin – 32%

  • Luiz Fux – 31%

  • Dias Toffoli – 30%

  • Gilmar Mendes – 29%

  • Nunes Marques – 25%

Imagem negativa:

  • Gilmar Mendes – 56%

  • Roberto Barroso – 53%

  • Alexandre de Moraes – 51%

  • Flávio Dino – 50%

  • Dias Toffoli – 50%

  • Cármen Lúcia – 49%

  • Edson Fachin – 48%

  • Cristiano Zanin – 48%

  • Luiz Fux – 46%

  • Nunes Marques – 44%

  • André Mendonça – 40%

A pesquisa Atlas/Bloomberg foi realizada com 2.447 respondentes, entre 3 e 6 de agosto, utilizando a metodologia de recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

