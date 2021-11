Pelas mãos de Arthur Lira, presidente Jair Bolsonaro recebe medalha Mérito Legislativo 2021

O presidente da República, Jair Bolsonaro, que foi deputado federal por 28 anos, recebeu nesta quarta-feira, 24, a medalha Mérito Legislativo 2021 em cerimônia na Câmara dos Deputados. A medalha tem o objetivo de reconhecer o trabalho de autoridades, personalidades, instituições ou entidades que tenham prestado serviços importantes ao Legislativo ou ao País. As informações foram divulgadas pela Agência Estado.

Presidente da Casa e aliado do presidente, Arthur Lira (PP-AL) entregou a medalha, que foi aprovada por indicação do líder do PSL na Câmara, deputado Major Vitor Hugo (GO).

"Muito me honra. Estou muito feliz neste momento", declarou Bolsonaro, ao receber a mais alta comenda da Câmara dos Deputados. Ele também agradeceu pela indicação.

A sessão foi presidida pela segunda secretária da Câmara, deputada Marília Arraes (PT-PE), que aproveitou o discurso para criticar o presidente e falar sobre uma corrosão da democracia no País, citando especificamente os ataques do presidente ao Supremo Tribunal Federal (STF).

"Para aqueles que não exibam as credenciais democráticas que a concessão do mérito legislativo pressupõe, nunca é tarde para começar. Fazemos sinceros votos para que a concessão dessa honraria contribua para a formação de princípios e valores que ela representa", afirmou a petista.

Na mesma sessão, o Papa Francisco também foi homenageado, representado pelo núncio apostólico.