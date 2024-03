Pedido de abertura de CPI contra Padre Lancellotti avança na Câmara

O colégio de líderes da Câmara Municipal de São Paulo anunciou, nesta terça-feira (5), que vai prosseguir com o pedido de instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) contra o Padre Júlio Lancellotti. A solicitação foi protocolada pelo vereador Rubinho Nunes, com o objetivo de investigar ações realizadas pelo líder religioso junto a ONGs no centro da capital paulista.

VEJA MAIS

O pedido de abertura da CPI também visa investigar o possível envolvimento de Lancellotti em um suposto caso de abuso sexual, divulgado pela Revista Oeste em janeiro deste ano. Segundo a reportagem, uma perícia teria confirmado a realização de uma suposta videochamada íntima entre ele e um menor de idade. No entanto, o padre nega todas as acusações.

O objetivo da investigação deve ser definido ao logo dessa semana, de acordo com informação da Presidência da Câmara de Vereadores de São Paulo ao Portal 360. Para que a solicitação seja aceita, a proposição deve ser apresentada no Plenário e conseguir 28 votos favoráveis.

O vereador Milton Leite (União-SP), presidente da Câmara, informou, ainda, que vai pedir ao Ministério Público de São Paulo e à Polícia Civil que acompanhem a investigação. Ao Poder360, o vereador Nunes afirmou que o colégio de líderes “se demonstrou atencioso e preocupado em apurar as verdades”. A decisão aconteceu em reunião fechada.

“Eu fico feliz com a continuidade da CPI dada a gravidade dos fatos levantados, em especial sobre as acusações de crime sexual contra o Júlio Lancellotti e ONG que utilizam seus poderes para crimes sexuais”, disse.

Ainda segundo o vereador, ele teria ouvido o depoimento da vítima e apresentado aos demais parlamentares durante a reunião desta terça-feira (5). Se a CPI for instaurado, um novo depoimento será marcado.