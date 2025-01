Patrícia Alencar (MDB) toma posse como prefeita de Marituba

A prefeita de Marituba, Patrícia Alencar (MDB), tomou posse, nesta quarta-feira (1º), em cerimônia com grande presença de público no município da região metropolitana de Belém. Aos 37 anos, ela venceu as eleições de 2024 com 71,36% dos votos válidos no 1º turno, e foi reeleita como gestora da cidade.

"Hoje, ao assumir novamente o cargo de prefeita de Marituba, não consigo expressar em palavras toda a gratidão que sinto. A Ele, que me dá forças e ilumina meu caminho, minha eterna devoção", afirmou Patrícia, na conta oficial dela no Instagram.

Natural da cidade pernambucana de Bodocó, Patrícia, que é mãe de três filhos, mora há 16 anos em Marituba. No ano de 2020, ela decidiu se lançar nas eleições municipais e venceu. Ela chegou a iniciar a faculdade de Medicina, mas depois passou a investir no empreendedorismo.

Ao lado da vice-prefeita, Bárbara Marques, nesta quarta-feira, Patrícia agradeceu a parceria da sua vice. "Agradeço à minha vice-prefeita eleita, por estar ao meu lado nesta jornada e compartilhar comigo o compromisso de trabalhar por uma Marituba melhor".

"Meu reconhecimento e gratidão também vão para os vereadores, pela parceria e pelo apoio essencial para seguirmos avançando em benefício da nossa cidade, e aos servidores municipais, que são peças fundamentais na construção de uma Marituba mais digna e acolhedora.

A gestora de Marituba também agradeceu aos eleitores, no Instagram. "A vocês, povo maritubense, que confiaram no nosso trabalho, meu mais sincero agradecimento. À minha família, meu alicerce em todas as batalhas, toda a minha gratidão por seu apoio incondicional", afirmou.



"Esse momento é muito mais que uma posse; é uma renovação do compromisso de cuidar do nosso povo com amor e responsabilidade. Que cada decisão tomada seja guiada por Deus e traga prosperidade para cada família maritubense. Marituba, vamos seguir juntos, firmes e unidos, porque o nosso trabalho é por vocês e para vocês", acrescentou ela.