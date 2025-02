Pastor vereador apresenta PL que propõe estacionamento gratuito para líderes religiosos

O pastor e vereador e André Mariano (PL) apresentou um projeto de lei que visa conceder 30 minutos de gratuidade no estacionamento de hospitais conveniados ao SUS ou em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) para líderes religiosos. A proposta, apresentada na última sexta-feira (14), propõe que o estabelecimento cobre pelo estacionamento somente se o veículo ultrapassar o tempo limite no local.

Segundo o vereador, a proposta tende a atender os líderes religiosos que fazem visitas voluntarias em hospitais. “Tendo em vista que o trabalho deles é um atendimento voluntário, sem nenhuma remuneração por parte do enfermo assistido ou dos familiares”, justificou.

“Considerando que estas visitas em muito ajudam na recuperação emocional e espiritual, logo contribuindo também com o restabelecimento físico do enfermo, sabendo que estes líderes religiosos fazem várias visitas, percebemos quão oneroso fica o pagamento do estacionamento, pois além deste, também existem gastos com o combustível e manutenção do veículo. E, por ser só os primeiros 30 minutos, não trará grandes prejuízos aos estacionamentos”, concluiu o vereador.

Quem é Andre Marino?

André Luiz Gomes Mariano é vereador do Partido Liberal (PL) na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, exercendo seu terceiro mandato. Ele também é pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular. Dentre as leis de sua autoria, destaca-se a Lei nº 14.063/2020, que caracterizou as atividades religiosas como essenciais em estado de emergência e garantiu a abertura dos templos religiosos durante a pandemia.