Pastor agride idoso após discussão sobre estacionamento em Manaus; versão é contestada

Um incidente ocorrido na noite de quinta-feira (2), no bairro Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul de Manaus, ganhou destaque nas redes sociais. O pastor Igor Maciel, líder da Igreja Apostólica Manancial de Águas Vivas (IAMAV), foi filmado agredindo o idoso Beline Vieira após uma discussão.

Segundo relato de Beline, o conflito iniciou quando ele solicitou que Igor removesse seu veículo, que estava bloqueando a entrada de sua residência. O idoso afirma que o pastor reagiu de forma agressiva, proferindo ameaças e desferindo socos que resultaram em uma fratura em seu nariz.

Em resposta à repercussão do caso, Igor Maciel divulgou um vídeo apresentando sua versão dos fatos. Ele alega que estava com sua esposa grávida e filhos pequenos quando Beline teria colidido com seu carro estacionado. Ao confrontar o idoso sobre o dano, afirma que foi ameaçado com uma pá e agiu em defesa própria e de sua família. "Eu desci do carro para fazer com que ele pagasse o prejuízo. Ele alterou, falou que não iria pagar, puxou uma pá para me bater. Eu, na tentativa de me proteger, me defendi, protegi a minha família, meus filhos, a minha esposa grávida e fui pra vias de fato com ele", explicou o pastor.

A filha de Beline, a advogada Luana Cruz, manifestou-se nas redes sociais repudiando a agressão sofrida por seu pai e anunciou que tomará medidas legais contra Igor Maciel. "Uma pessoa faz uma coisa dessas e ainda se diz apóstolo. Só a misericórdia de Deus, né? Mas tudo bem, vamos buscar a justiça terrena. A divina está certa, com certeza, porque Deus tudo vê, né? Mas a terrena, deixa que a gente vai resolver", declarou Luana.

O caso está sendo investigado pelas autoridades locais, e a comunidade aguarda por esclarecimentos e desdobramentos legais.