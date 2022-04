Partido de Bolsonaro, PL passa a ter a maior bancada na Câmara dos Deputados após ‘janela partidária

Na Câmara dos Deputados, o partido do presidente Jair Bolsonaro, PL, que antes tinha 33 deputados, passou a ter 75 representantes após o período da chamada ‘janela partidária’, cujo prazo encerrou na última sexta-feira (1º). Com isso, se tornou a maior bancada da casa, com 19 deputados a mais que o PT, que possui a segunda maior bancada. Em terceiro lugar está o PP, com 49 deputados. As informações são da Agência Câmara.

A maioria dos novos deputados do PL veio do União Brasil, partido do ex-ministro Sérgio Moro, criado com a fusão do PSL e DEM e que contava com 81 deputados antes da Janela Partidária, mas agora está com 47.

Outros partidos que cresceram foram o PSD, atualmente com 45 deputados, e o Republicanos, com 44.

É possível que novas mudanças sejam divulgadas, uma vez que as filiações registradas no sistema do Tribunal Superior Eleitoral até sexta-feira podem ser comunicadas posteriormente à Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados.

Desde o início da legislatura até o momento, 132 deputados trocaram de partido. O número é menor em comparação com a legislatura passada, quando 162 deputados mudaram de sigla no mesmo intervalo de tempo (entre 1º de fevereiro de 2015 e 5 de abril de 2018).

Para o líder do PL, deputado Altineu Côrtes (RJ) o crescimento do partido foi motivado pela filiação do presidente Jair Bolsonaro. Ele acredita que isso deve ajudar sua atuação nas comissões permanentes da Câmara dos Deputados.

"O presidente Arthur Lira (PP-AL) preza bastante pela democracia e pelo equilíbrio. Vai saber dar ao PL maior o espaço maior que o PL necessita e merece", disse.