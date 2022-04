Parque da Cidade: Helder vai reunir com Guedes para discutir liberação de área da União ao Estado

O governador Helder Barbalho confirmou à redação integrada de O Liberal que vai se reunir com o ministro da economia, Paulo Guedes, em Brasília, para discutir a cessão do antigo aeroporto Brigadeiro Protásio ao Pará. A reunião está agendada para o início da noite desta quarta-feira (13), em Brasília, e deve contar também com a presença do deputado federal Celso Sabino.

VEJA MAIS

Helder explica que a cessão da área da União ao Estado precisa ser concluída para construção do Parque da Cidade. Segundo ele, em março do ano passado, o governo estadual pagou R$ 25 milhões pela área e até o momento ainda não houve a liberação do espaço, que estava prometida em contrato assinado com o Governo Federal.

“Eu espero que seja solucionado. É fundamental um equipamento como esse para Belém. Aquela área toda é determinante para que Belém ganhe um equipamento urbano extraordinário. Nós planejamos isso junto com a sociedade, essa foi uma decisão que a sociedade de Belém decidiu, que ali não mais havia viabilidade para a atividade aeroviária e a expectativa é que nós possamos chegar a um entendimento”, declarou.

O governador do Pará diz ainda que, conforme acordo formalizado em documento, a área seria cedida ao estado a partir de 1º de janeiro de 2022. “Nós já estamos nos meados de abril, isso ainda não aconteceu”, ressaltou. “Há um impasse neste momento junto ao governo federal, dialogando entre o Ministério da Infraestrutura e Ministério da Economia. Nós esperamos que eles se resolvam e acima de tudo solucionem essa questão para que Belém possa ter a oportunidade de ganhar esse empreendimento”.